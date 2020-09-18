Düğünde koronavirüs kaptığını kalp ameliyatı sonrası yoğun bakımda öğrendi - Son Dakika

Düğünde koronavirüs kaptığını kalp ameliyatı sonrası yoğun bakımda öğrendi

Düğün için geldiği Erzurum'da rahatsızlanınca acil baypas ameliyatına alınan Levent Görkem, yoğun bakımdaki 3. gününde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile de mücadele ederek hayata tutundu.

Düğünde koronavirüs kaptığını kalp ameliyatı sonrası yoğun bakımda öğrendi, System.String[]

Düğün için geldiği Erzurum'da rahatsızlanınca acil baypas ameliyatına alınan Levent Görkem, yoğun bakımdaki 3. gününde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile de mücadele ederek hayata tutundu.

Ankara'dan 25 gün önce Erzurum'a gelen 3 çocuk babası 49 yaşındaki Görkem, katıldığı düğün sonrası göğsünde ağrı şikayetiyle Erzurum Şehir Hastanesine başvurdu.

Tetkiklerde kalp damarlarının tıkalı olduğunu belirlenen Görkem'e, doktorlar koroner baypas ameliyatı olması gerektiğini bildirdi.

Kovid-19 testinin de negatif çıkması üzerine Görkem, Kalp Damar Cerrahisi Servisi Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın ve ekibince ameliyata alındı.

Dörtlü baypas ameliyatı sonrası yoğun bakımdaki 3. gününde solunum sıkıntısı yaşayan Görkem'in, çekilen akciğer tomografisinde ve yeniden yapılan Kovid-19 testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Kaygın ve yoğun bakım ekibinin hem koroner baypas hem de Kovid-19 tedavilerini uygulamasıyla hayata tutunan Görkem, yaklaşık 20 günlük zorlu yoğun bakım sürecini atlatarak taburcu edildi.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Levent Görkem, "Erzurum'a düğün için gelmiştim, rahatsızlanınca hastanede ilk etapta anjiyo, daha sonra açık kalp ameliyatı oldum. Sonra Kovid-19'a yakalandığımı öğrendim." dedi.

Zorlu geçen yoğun bakımın sürecinin ardından sağlığına kavuştuğunu ifade eden Görkem, insanların Kovid-19'a yakalanmamak için çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Yoğun bakımda Kovid-19 ile verdiği mücadeleyi anlatan Görkem, şöyle devam etti:

"Yoğun bakımdayken nefes alamamak çok zor ve kötü durum. Kovid-19 nedeniyle nefes almak ve alamamak arasında tereddütte kalıyorsunuz ama aileniz ve kendiniz için nefes almaya uğraşıyorsunuz. Kovid-19'u yaşayan biri olarak insanların kalabalık yerlerde bulunup Kovid-19'a yakalanmasını istemem. Pandemi sürecinde cenaze, düğün gibi kalabalık ortamlara gidilmesin, bana ders oldu yaşadıklarım, çünkü sağlık bunların hepsinden önemli."

Hastane çalışanlarının fedakarca emek verdiğini aktaran Görkem, Kaygın ve ekibi ile yoğun bakım personeline emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Prof. Dr. Kaygın da Görkem'e anjiyo yapıldığını belirterek daha sonra koroner arterlerinde tıkanıklık olması nedeniyle baypas kararı aldıklarını söyledi.

Ameliyat öncesi yapılan çeşitli tetkiklerin yanı sıra Kovid-19 testinin de negatif çıkması üzerine hastayı acil ameliyata aldıklarını anlatan Kaygın, "Bu süreçte dörtlü koroner arter baypas ameliyatı yaptık. Hastamızı yoğun bakımda takip ederken 3. gününde nefes darlığı, akciğerlerinde tutulum gelişmesi sonucunda çekilen tomografisinde Kovid-19 bulguları görüldü. Bunun üzerine acilen Kovid-19 tedavi sürecini de başlattık." diye konuştu.

Kaygın, salgının tüm dünyada sürdüğünü belirterek Görkem'in şehir dışından gelmesi ve düğüne katılması nedeniyle hastalığı kendisine bulaştırdığını vurguladı.

Hastalarını sağlıklı şekilde evine göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kaygın, bu süreçte maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesini ve özellikle kalabalık ortamlarda bulunulmamasını istedi.

Kaygın, salgın döneminde hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanları ve vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Özgür Dağ da yoğun bakımda hem koroner baypas hem de Kovid-19 tanılı hastayı takip etmenin zorluğuna işaret ederek, "Baypas ameliyatı sonrası akciğerler çok önemli. Hastalar yoğun bakımdan çıkarken akciğerleri kötüyse yoğun bakım süreci kötü gidiyor ama iyiyse daha az riskli geçiyor. Hastamız çok şükür süreci atlattı." ifadesini kullandı.

112 Acil, Erzurum, Düğün, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Düğünde koronavirüs kaptığını kalp ameliyatı sonrası yoğun bakımda öğrendi - Son Dakika

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