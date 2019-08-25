Son Dakika Haberleri: Düğünde maganda dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Düğünde maganda dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

41 dakika önce

KONYA'nın Çumra ilçesindeki düğünde, önce tutukluluk yapıp sonra ateş alan tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Osman Akman (36) yaşamını yitirdi, Orhan Öztürk ise yaralandı.

Düğünde maganda dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
KONYA'nın Çumra ilçesindeki düğünde, önce tutukluluk yapıp sonra ateş alan tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Osman Akman (36) yaşamını yitirdi, Orhan Öztürk ise yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında, ilçeye bağlı Taşağıl Mahallesi'nde meydana geldi. A.A.'nın, iddiaya göre, düğün sırasında tutukluluk yapan ve sorunu gidermeye çalıştığı tabancası, ateş aldı. Silahtan çıkan mermilerden biri, Osman Akman'ın başına diğeri ise Orhan Öztürk'ün koluna isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Akman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedaviye alınan Orhan Öztürk'ün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Jandarma ekipleri, A.A.'yı suç aleti tabanca ile gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise çok sayıda boş kovan bulundu. Kovanlar, incelenmek üzere götürüldü.
Öte yandan düğünün yapıldığı yerdeki evin duvarında 'Düğün alanları matem yeri olmasın! Düğünümüzde silah atmak yasaktır' yazılı pankart olduğu görüldü.


Orhan Öztürk, Osman Akman, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Engelli eski eşini ve kızını öldüren zanlı polise teslim oldu
Boşanmak istemeyen uzman çavuş, eşinin evini basıp kurşun yağdırdı İlber Ortaylı'nın da katıldığı etkinlikte sunucu, İstiklal Marşı'nı ve saygı duruşunu unuttu Metrobüste yangın çıktı! Yolcular tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 18:36:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düğünde maganda dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]