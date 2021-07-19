Üye Girişi
Düğünde maganda dehşeti: 10 yaralı - Son Dakika

Düğünde maganda dehşeti: 10 yaralı

19.07.2021 08:33

Düğünde maganda dehşeti: 10 yaralı Mersin'in Tarsus ilçesinde sokak düğününde kimliği belirsiz bir magandanın av tüfeği ile ateş açması sonucu 1'i çocuk 10 kişi yaralandı.

Düğünde maganda dehşeti: 10 yaralı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde sokak düğününde kimliği belirsiz bir magandanın av tüfeği ile ateş açması sonucu 1'i çocuk 10 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Esenler Mahallesi'nde meydana geldi.

Sokakta yapılan bir düğün töreninde kimliği belirlenemeyen bir kişinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği biri çocuk 10 kişi yaraladı.Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı çğrenildi.Düğün ise olay nedeniyle sona erdi.

Tüfeği ateşleyen şüpheliyi belirleyip, yakalamak için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Düğünde maganda dehşeti: 10 yaralı
Düğünde maganda dehşeti: 10 yaralı
Düğünde maganda dehşeti: 10 yaralı
Düğünde maganda dehşeti: 10 yaralı

Av Tüfeği, Tarsus, Mersin, Düğün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düğünde maganda dehşeti: 10 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Buna yürek dayanmaz! Çocuğunu tavana asarak döven vicdansız, gözaltına alındı 07:52 Buna yürek dayanmaz! Çocuğunu tavana asarak döven vicdansız, gözaltına alındı Galatasaray, Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etti 00:25 Galatasaray, Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etti Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı 23:57 Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı
İstanbul'da pes dedirten görüntü! E-5 kenarında fuhuş pazarlığı 23:03 İstanbul'da pes dedirten görüntü! E-5 kenarında fuhuş pazarlığı Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti 21:12 Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti Son seçim araştırması yayınlandı! Kararsızlar yüzde 19 oy oranıyla ankete damga vurdu 17:54 Son seçim araştırması yayınlandı! Kararsızlar yüzde 19 oy oranıyla ankete damga vurdu
17:39 "Baba dikkat et" dedi, otomobil saniyeler sonra taklalar attı TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin 16:01 TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin

Son Dakika Haberleri
17:49 Lens kullananlar bu hataya düşmeyin! Deniz ve havuza lenslerle girmek enfeksiyona yol açabilir
17:42 Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi
17:31 Vitor Pereira'nın başı kadro şişkinliği ile dertte! Fenerbahçe 15 isimle yollarını ayırmaya hazırlanıyor
17:22 Düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürüp, intihar etmişti! Ağır yaralı uzman çavuş, hayatını kaybetti
16:52 Mesut Özil'in Balmumu heykeli Türkiye'ye getirildi! Yıldız futbolcu, kendi heykeliyle fotoğrafını paylaştı
16:29 Büyükşen cinayetinden sağ kurtulan Büşra Büyükşen ilk kez konuştu: Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum
16:26 Gözü dönen kayınbirader av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü
16:20 Fenerbahçe taraftarını kaptan heyecanı sardı! Luiz Gustavo çılgınlığı Twitter'ı salladı
16:01 TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin
15:43 Hızını alamayan minibüs, refüje çarpıp devrildi! 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Fransa karıştırdı! Ülkeyi yangın yerine çeviren aşı karşıtları, bu kez de sağlık merkezini ateşe verdi Fransa karıştırdı! Ülkeyi yangın yerine çeviren aşı karşıtları, bu kez de sağlık merkezini ateşe verdi         
08:21
Skandala 10 hükümetin adı karıştı! İsrail'in casus yazılımı ile gazeteci, siyasi ve avukatları izlemişler Skandala 10 hükümetin adı karıştı! İsrail'in casus yazılımı ile gazeteci, siyasi ve avukatları izlemişler         
02:30
Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü         
00:00
HDP'nin kapatma davasıyla ilgili planı hazır! Partiye kilit vurulursa yeni partiye geçecekler HDP'nin kapatma davasıyla ilgili planı hazır! Partiye kilit vurulursa yeni partiye geçecekler         
23:14
Kayıp öğretmenin cansız bedeni göletten çıkarıldı! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor Kayıp öğretmenin cansız bedeni göletten çıkarıldı! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor         
23:03
Serinlemek için suya girip kaybolan 5 kişilik aileden hepsinin cesetlerine ulaşıldı Serinlemek için suya girip kaybolan 5 kişilik aileden hepsinin cesetlerine ulaşıldı         
19:12
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi         
17:43
Gözü dönen kayınbirader av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü Gözü dönen kayınbirader av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü         
16:26
Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler         
15:05
Bir fotoğrafta 3 İclal Aydın var! Aradaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı Bir fotoğrafta 3 İclal Aydın var! Aradaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı         
14:56
Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu         
14:32
Tıraş olmak için gitti, berberi canından etti! Tıraş olmak için gitti, berberi canından etti!         
13:50
Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist         
12:44
Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü         
12:40
Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın         
11:54
Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında         
11:11
Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğiyle mutlu mesut yaşıyor Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğiyle mutlu mesut yaşıyor         
10:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 08:48:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Düğünde maganda dehşeti: 10 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement