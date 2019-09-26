Son Dakika Haberleri: Düğünde maganda dehşeti...Maganda kurşunu davulcuyu öldürdü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Düğünde maganda dehşeti...Maganda kurşunu davulcuyu öldürdü

1 saat önce

Düğünde maganda dehşeti.

Düğünde maganda dehşeti...Maganda kurşunu davulcuyu öldürdü

Magandanın silahından çıkan kurşun davulcuyu öldürdü, halay çeken genci ise yaraladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düğünde havaya ateş eden maganda davulcu ile düğünde halay çeken bir genci vurdu. Davulcu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken yaralının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Küçük Mutlu kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, halay çekildiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce düğünde silahla havaya ateş açıldı. Seken mermilerin başına isabet ettiği düğün davulcusu Yılmaz Sağın ve halayda oynayan Hüseyin D. yaralandı. Ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan davulcu Yılmaz Sağın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Hüseyin D.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri düğün sahibi ile havaya ateş ettikleri belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Davulcu ile yaralının kimin silahından çıkan kurşunlarla vurulduklarını belirlemek için çalışma devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Düğünde maganda dehşeti...Maganda kurşunu davulcuyu öldürdü

Viranşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da trafik magandaları sokakta drift yaptı
Veliaht Prens Bin Selman, Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğunu kabul etti Evlat acısına dayanamadı! Ölüm haberini alan babadan da acı haber geldi Boşanmak isteyen eşini 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 00:51:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düğünde maganda dehşeti...Maganda kurşunu davulcuyu öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]