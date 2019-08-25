Düğünde maganda kurşunu 1 can aldı

Muş'un Nadaslık köyünde düğünde bir magandanın havaya ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre olay, merkeze bağlı Nadaslık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünde havaya rastgele ateş eden bir magandanın silahından çıkan kurşun 34 yaşındaki M.A.'ya isabet etti. Yaralanan şahıs 112 Sağlık ekipleri tarafından Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, havaya ateş ettiği iddiasıyla ismi öğrenilemeyen şahsı gözaltına aldı. - MUŞ