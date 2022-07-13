DÜĞÜNDE MAGANDA KURŞUNU İLE 2 KİŞİ YARALANDI

AKSARAY'da 2 kişinin tabanca ve tüfekle düğünde rastgele havaya ateş açması sonucu davetlilerden Serdar Baydar (48) ve Arif Balkış (42) yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi'nde Ebulfez Elçibey Caddesi'nde apartman önünde yapılan bir düğünde meydana geldi. Düğüne katılan ve alkollü olduğu öne sürülen 2 kişi tabanca ve tüfekle rastgele havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri davetlilerden Arif Balkış'ın ayak bileğine, tüfekten çıkan saçmalardan bazıları ise Serdar Baydar'ın sağ kalçasına isabet etti. Ateş eden 2 kişi hızla düğün alanından uzaklaştı. Yaralılar ise ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan 2 şüphelinin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.