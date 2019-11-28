Düğünde maganda kurşunu ile ölen gence son görev

Samsun'da asker eğlencesinde maganda kurşunu sonucu hayatını kaybeden Aşkın Gazan(28) toprağa verildi.



Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinin Osmanlı Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askere gidecek gençler için düzenlenen eğlence sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla havaya ateş açılması sonucu, Osmanlı Mahallesi Muhtarı Süleyman Gazan'ın oğlu Aşkın Gazan'a kursun isabet etti. Ağır yaralanan Gazan, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Aşkın Gazan için bugün Ayvacık ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'ndeki camide ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Samsun Valisi Osman Kaymak, Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı ve Gazan ailesinin yakınları katıldı.



Kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından Aşkın Gazan, aynı mahallede toprağa verildi. Cenaze namazına katılan Samsun Valisi Osman Kaymak, aileye başsağlığı diledi. - SAMSUN