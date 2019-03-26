Düğünde "Maganda" Kurşunu İsabet Eden Çocuğun Yaralanması
47 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, düğünde havaya rastgele ateş ederek, 8 yaşındaki çocuğun yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde, düğünde havaya rastgele ateş ederek, 8 yaşındaki çocuğun yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı. Taşburun
Mahallesi'nde iki gün önce yapılan düğünde tabancayla havaya ateş açarak, T.U.G'nin (8) yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Y.E. (49) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
"Maganda" kurşunuyla yaralanan T.U.G'nin, Kahramanmaraş Necip Fazıl
Şehir Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:02 Kaynak: AA
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