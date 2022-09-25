Son dakika haberi! DÜĞÜNDE MAGANDA KURŞUNUYLA 2 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE 50 YIL HAPİS - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! DÜĞÜNDE MAGANDA KURŞUNUYLA 2 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE 50 YIL HAPİS

25.09.2022 09:08

Edinilen son dakika haberine göre ÇORUM'da, düğünde ruhsatsız tabancayla rastgele ateş açıp, arkadaşı Murat Şahin (38) ile Emin Alparslan'ın (44) ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Murat Yılmaz'a (46), 'olası kastla 2 kişinin ölümüne neden olma' ve 'vahim nitelikte silah kullanma' suçlarından toplam 50 yıl...

ÇORUM'da, düğünde ruhsatsız tabancayla rastgele ateş açıp, arkadaşı Murat Şahin (38) ile Emin Alparslan'ın (44) ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Murat Yılmaz'a (46), 'olası kastla 2 kişinin ölümüne neden olma' ve 'vahim nitelikte silah kullanma' suçlarından toplam 50 yıl hapis cezası verildi. Sanık Yılmaz, Ben vurmuş olamam eğer vurmuşsam ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum; çok üzgünüm dedi.

Olay, geçen yıl kasım ayında, Bayat ilçesine bağlı Tepekutuğun köyünde meydana geldi. Köy meydanındaki düğünde halay çekilirken, tabanca ve otomatik tüfeklerle rastgele ateş açıldı. Silahtan çıkan mermiler, davetlilerden Emin Alparslan ve Murat Şahin'in vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etti. İhbarla düğün alanına sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Alparslan ve Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan jandarma ekipleri, müteahhit Murat Yılmaz'ı olayın şüphelisi olarak gözaltına aldı. Yılmaz, Alparslan ile Şahin'in ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklandı.

DÜĞÜN KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DAVA DOSYASINDA

Hakkında 'olası kastla 2 insanın ölümüne neden olma' suçundan iddianame düzenlenen Murat Yılmaz, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraf avukatlarının yanı sıra, ölen ve tutuklu sanığın yakınları katıldı. Tutuklu sanık Murat Yılmaz, son savunmasında olayı kendisinin gerçekleştirmediğini öne sürerek, Ben vurmuş olamam eğer vurmuşsam ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum, çok üzgünüm dedi.

Dava dosyasında düğün kamerası tarafından çekilen ve 2 kişinin vurulduğu anlara ilişkin görüntülerde yer aldı. Mahkeme heyeti sanığa, 'Olası kastla 2 kişinin ölümüne neden olma' suçundan ayrı ayrı 22 yıldan toplamda 44 yıl, 'vahim nitelikte silah kullanma' suçundan ise 6 yıl olmak üzere toplamda 50 sene hapis cezası verdi.

Öte yandan mahkeme sonrası adliye koridorlarında sanık ve ölenlerin yakınları arasında arbede yaşandı. Polisin müdahale ettiği kişiler, adliye dışına çıkarıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! DÜĞÜNDE MAGANDA KURŞUNUYLA 2 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE 50 YIL HAPİS - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:19 Kardeş kavgası ölümle bitti! Ağabeyi tarafından boynundan ve kolundan bıçaklanarak öldü
09:12 Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada sadece bir kişi sağ kurtuldu
08:44 Fiona Kasırgası Karayipler'den sonra Kanada'ya ulaştı! Evleri su bastı, çok sayıda ölü var
08:41 Putin'e çalışan Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov kısmi seferberliğe karşı sokağa inen vatandaşlarını tehdit etti
08:17 Lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 bebek öldü, çok sayıda yaralı var
00:20 Tır ile çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 4 ölü, 1 yaralı
00:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Rum lideri incitmiş! Türkiye'ye küstah bir suçlamada bulundu
23:39 Cristiano Ronaldo milli maçta kanlar içerisinde kaldı! Yürekler ağza geldi
09:11 Yerli otomobil için seri üretim vakti: Allah nasip ederse 29 Ekim'de hep beraber TOGG fabrikasını açıyoruz
23:16 Yunan televizyonuna çıkan FETÖ beslemesi Enes Kanter'in hedefinde bir kez daha Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 09:46:38. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! DÜĞÜNDE MAGANDA KURŞUNUYLA 2 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE 50 YIL HAPİS - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement