Son Dakika Haberleri: Düğünde maganda kurşunuyla yaralandı
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Düğünde maganda kurşunuyla yaralandı

17 dakika önce

KIRIKKALE'de S.Ö. (32), düğünde yemek yediği sırada, maganda kurşunuyla bacağından vurularak yaralandı.

Düğünde maganda kurşunuyla yaralandı, System.String[]

KIRIKKALE'de S.Ö. (32), düğünde yemek yediği sırada, maganda kurşunuyla bacağından vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Balışeyh ilçesine bağlı Battalobası köyünde meydana geldi. İddiaya göre masada düğün yemeği yiyen S.Ö., bu sırada kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla açılan ateş sonucu bacağına isabet eden kuşunla yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, S.Ö.'yü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan S.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, jandarma ateş açan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Balışeyh, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:19 Kaynak: DHA
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