Düğünde maganda tarafından vuruldu, yakınları isyan etti - Son Dakika

Trabzon'un Sürmene ilçesinde İdris Şahin'in (36), düğünde havaya ateş açmak isteyen D.A.U.'nun tabancasından çıkan kurşunla yaralanma anı, bir davetlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Görüntülerde açık alanda düğünde horon oynandığı sırada tabancayla ateş edildiği, merminin isabet ettiği Şahin'in yere yığıldığı görüldü. Paniğin yaşandığı düğünde eğlence, yerini bir anda feryatlara bıraktı.

"DENETİMLERE AĞIRLIK VERİLECEK"

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma' ve 'Yorgun mermi hiçbir zaman havada kalmaz' projeleriyle eğlencelerde yanlış alışkanlıklarla mücadele ederek halkı bilinçlendirmeye devam ediyor. Silah atılarak mutluluğun kutlanmayacağı bilincinin vatandaşlarda yaygınlaşması adına düğünlerde ve toplu törenlerde sivil ekiplerce denetlemelere ağırlık verileceği öğrenildi.