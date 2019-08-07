Son Dakika Haberleri: Düğünde magandanın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar 2 kişiye isabet etti
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Düğünde magandanın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar 2 kişiye isabet etti

1 saat önce

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, H.Ç.'nin isimli bir kişinin düğünde tabanca ile ateş açması sonucu kurşunların isabet ettiği C.T. ve M.V. yaralandı.

Düğünde magandanın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar 2 kişiye isabet etti, System.String[]
SAMSUN'un Bafra ilçesinde, H.Ç.'nin isimli bir kişinin düğünde tabanca ile ateş açması sonucu kurşunların isabet ettiği C.T. ve M.V. yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, H.Ç. gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre düğünde havaya ateş eden H.Ç.'nin tabancasından çıkan kurşunlar, davetli C.T. ve M.V.'ye isabet etti. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan C.T., yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. H.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:09 Kaynak: DHA
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