Düğünde magandanın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar 2 kişiye isabet etti
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SAMSUN'un Bafra ilçesinde, H.Ç.'nin isimli bir kişinin düğünde tabanca ile ateş açması sonucu kurşunların isabet ettiği C.T. ve M.V. yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:09 Kaynak: DHA
SAMSUN'un Bafra
ilçesinde, H.Ç.'nin isimli bir kişinin düğünde tabanca ile ateş açması sonucu kurşunların isabet ettiği C.T. ve M.V. yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, H.Ç. gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Örencik
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre düğünde havaya ateş eden H.Ç.'nin tabancasından çıkan kurşunlar, davetli C.T. ve M.V.'ye isabet etti. Bafra Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralılardan C.T., yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesine sevk edildi. H.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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