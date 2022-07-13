Düğünde magandanın silahından çıkan kör kurşun genç Beste'nin hayatına mal oldu - Son Dakika
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Düğünde magandanın silahından çıkan kör kurşun genç Beste'nin hayatına mal oldu

13.07.2022 16:38
Düğünde magandanın silahından çıkan kör kurşun genç Beste'nin hayatına mal oldu

Özel günlerde sözde eğlenmek için kontrolsüz bir şekilde havaya ateş açan magandalar hayatları karartmaya devam ediyor. Son olarak Amasya'da bir düğünde maganda kurşununun isabet ettiği genç kız yaşamını yitirdi. Katil gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Amasya merkeze bağlı Tatar köyünde bir sünnet düğününde havaya rastgele ateş açmaya çalışan Selahattin A.'nın tabancası iddiaya göre tutukluk yaptı. O sırada ateş alan silahtan seken mermi düğün alanındaki Beste Koçak'a isabet etti.

Amasya'da maganda kurşunu genç Beste'yi hayattan kopardı

MAGANDA GÖZALTINDA, GENÇ KIZ TOPRAĞA VERİLECEK

İhbar üzerine gelen 112 acil sağlık ekibince hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Koçak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kızın cenazesi defnedilmek üzere köyüne götürüldü. Selahattin A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Tatar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğünde magandanın silahından çıkan kör kurşun genç Beste'nin hayatına mal oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğünde magandanın silahından çıkan kör kurşun genç Beste'nin hayatına mal oldu - Son Dakika
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