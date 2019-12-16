Düğünde maytap dumanından etkilenen 20 Afgan tedaviye alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düğünde maytap dumanından etkilenen 20 Afgan tedaviye alındı - Son Dakika

Düğünde maytap dumanından etkilenen 20 Afgan tedaviye alındı

6 saat önce

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düğünde yakılan maytapların dumanından etkilenen Afganistan uyruklu 20 kişi hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düğünde yakılan maytapların dumanından etkilenen Afganistan uyruklu 20 kişi hastaneye kaldırıldı.

Afgan uyruklu Basire Soltani ile Farzad Amiri çiftinin Uzunsokak'taki düğün salonunda gerçekleştirilen düğün törenine katılan davetliler, pastanın üzerinde yanan maytapların dumanından etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 20 kişiye müdahale etti.

Bazı davetliler salondan kendi imkanlarıyla çıktı, mide bulantısı, baş dönmesi ve baygınlık geçirenlere sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Aralarında çocukların da olduğu 20 Afgan hastanelerde tedavi altına alındı.

Düğünde maytap dumanından etkilenen 20 Afgan tedaviye alındı

Afganistan, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:15 Kaynak: AA
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