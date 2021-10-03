Düğüne giden nişanlı çift maganda kurşunuyla yaralandı - Son Dakika

Süper Lig'de deprem! Asbaşkan "En iyi 3 hocadan biri" demişti, kötü gidiş koltuğundan etti

Korona onları da vurdu! 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi konkordato istedi

Düğüne giden nişanlı çift maganda kurşunuyla yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde bir düğünde ateş edilmesi sonucu nişanlı çift yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam ilçeye bağlı Döğenli Mahallesindeki Yüksel-Pınar Eser çiftinin düğününde meydana geldi. Düğünde bir kişinin ateş etmesi sonucu davetlilerden nişanlı Cennet Erdoğan ve Mehmet Özdemircioğlu'nun bacağına ve diz kapağına isabet etti. Olayda yaralanan çift ambulans ile Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Özdemiroğlu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

Silahı kullanan kişinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.