Düğünde örgüt propagandası yaptılar! PKK lehine slogan atan 10 kişi yakalandı - Son Dakika
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Düğünde örgüt propagandası yaptılar! PKK lehine slogan atan 10 kişi yakalandı

16.06.2022 11:45

İstanbul Esenyurt'ta gerçekleşen bir düğün sırasında terör örgütü PKK lehine slogan atıldığına yönelik ihbarlar yapıldı. Hemen harekete geçen polis ekipleri, 10 kişiyi 'örgüt propagandası yapmak' suçundan gözaltına aldı.

Esenyurt Çınar Mahallesinde bulunan bir düğün salonunda terör örgütü PKK diye slogan atıldığı ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Düğün salonuna gelen Esenyurt Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, düğüne ait kamera görüntüleri incelendi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemede terör örgütüne yönelik slogan attığı tespit edilen M.K., T.K., S.K., İ.B., İ.K., B.T., C.K., Ş.K., A.K. ve U.K. isimli şahıslar, 'Terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Düğünde PKK lehine slogan atıldığı ihbarını alan ekipler geçti! 10 kişi kıskıvrak yakalandı
Düğünde PKK lehine slogan atıldığı ihbarını alan ekipler geçti! 10 kişi kıskıvrak yakalandı
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Kaynak: İHA

PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğünde örgüt propagandası yaptılar! PKK lehine slogan atan 10 kişi yakalandı - Son Dakika

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