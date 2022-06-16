Yapılan incelemede terör örgütüne yönelik slogan attığı tespit edilen M.K., T.K., S.K., İ.B., İ.K., B.T., C.K., Ş.K., A.K. ve U.K. isimli şahıslar, 'Terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Düğünde örgüt propagandası yaptılar! PKK lehine slogan atan 10 kişi yakalandı - Son Dakika

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