Son Dakika Haberleri: Düğünde pasta yerine çiğ köfte kestiler
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Düğünde pasta yerine çiğ köfte kestiler

6 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dünyaevine giren çiftin, düğün törenlerinde pasta yerine çiğ köfte kesmeleri ilginç görüntü oluşturdu.

Düğünde pasta yerine çiğ köfte kestiler, System.String[]

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dünyaevine giren çiftin, düğün törenlerinde pasta yerine çiğ köfte kesmeleri ilginç görüntü oluşturdu.

Fethiye'de çiğ köfte dükkanı bulunan Sedat Göbüt ile Pınar Göbüt için Çaykenarı Mahallesi'nde düğün töreni yapıldı.

Bir süre davetlilerle pistte oynayan gelin ve damat, daha sonra pasta şeklinde hazırlanmış ve kenarlarına acı biber dikili çiğ köfteyi kesti. Çiftin çiğ köfteyi kesme anı ilgiyle izlendi. Gelin ve damadın birbirine yedirdiği çiğ köfteden, davetlilere de ikram edildi.

Sedat Göbüt, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 yıldır Fethiye'de çiğ köfte dükkanı işlettiğini söyledi.

Farklı olsun diye pasta yerine çiğ köfte kesmeye karar verdiklerini dile getiren Göbüt, "Geleneklerin dışına çıktık, farklı bir an oldu. Çok mutluyuz." dedi.

Gelin Pınar Göbüt de çiğ köfte kesileceğinden haberdar olduğunu ancak çiğ köftenin acısını fazla bulduğunu ifade etti.

Davetli Süleyman Akabik ise çiğ köfteyi tatmak için beklediğini ve ilk kez bir düğünde pasta yerine çiğ köfte kesildiğine şahit olduğunu söyledi.

Kadir Bulut da hiçbir düğünde çiğ köfte kesildiğini görmediğini dile getirdi.

Seydikemer, Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:54 Kaynak: AA
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