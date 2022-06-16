Esenyurt Çınar Mahallesinde bulunan bir düğün salonunda terör örgütü PKK diye slogan atıldığı ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Düğün salonuna gelen Esenyurt Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, düğüne ait kamera görüntüleri incelendi. Yapılan incelemede terör örgütüne yönelik slogan attığı tespit edilen M.K., T.K., S.K., İ.B., İ.K., B.T., C.K., Ş.K., A.K. ve U.K. isimli şahıslar, 'Terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Düğünde PKK sloganına 10 gözaltı - Son Dakika

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