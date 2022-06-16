Düğünde PKK sloganına 10 gözaltı - Son Dakika
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Düğünde PKK sloganına 10 gözaltı

16.06.2022 11:17

Esenyurt'ta bir düğünde bölücü terör örgütü PKK lehine slogan attıkları öne sürülen 10 kişi, 'örgüt propagandası yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Esenyurt'ta bir düğünde bölücü terör örgütü PKK lehine slogan attıkları öne sürülen 10 kişi, 'örgüt propagandası yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Esenyurt Çınar Mahallesinde bulunan bir düğün salonunda terör örgütü PKK diye slogan atıldığı ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Düğün salonuna gelen Esenyurt Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, düğüne ait kamera görüntüleri incelendi. Yapılan incelemede terör örgütüne yönelik slogan attığı tespit edilen M.K., T.K., S.K., İ.B., İ.K., B.T., C.K., Ş.K., A.K. ve U.K. isimli şahıslar, 'Terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Düğünde PKK sloganına 10 gözaltı
Düğünde PKK sloganına 10 gözaltı
Düğünde PKK sloganına 10 gözaltı
Düğünde PKK sloganına 10 gözaltı

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Düğünde örgüt propagandası yaptılar! PKK lehine slogan atan 10 kişi yakalandı Düğünde örgüt propagandası yaptılar! PKK lehine slogan atan 10 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğünde PKK sloganına 10 gözaltı - Son Dakika

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