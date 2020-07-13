Düğünde polisleri yaralayan 6 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Düğünde polisleri yaralayan 6 kişi adliyeye sevk edildi
Afyonkarahisar'da sokak düğününü sonlandırmak isteyen güvenlik güçlerine saldıran ve 4 polis memurunu yaralayan 6 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Afyonkarahisar'da sokak düğününü sonlandırmak isteyen güvenlik güçlerine saldıran ve 4 polis memurunu yaralayan 6 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Olay, dün gece Kanlıca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede devam eden bir sokak düğününü polis ekipleri Korona virüs tedbirleri kapsamında sonlandırmak istendi. Polis ekipleri düğün sahibi ve müzisyenlere görüşme yaptıkları esnada alkollü bir grup ekiplere küfür ve hakaretler etti. Sonrasında ise şahıslar iddialara göre polislere sandalye ve masalarla saldırdı. Saldırı sonrası 4 polis memuru vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Bunun üzerine bölgeye takviye ekip istendi. Düğüne katılanlarla ekipler arasında arbede devam edince bu defa olay yerine özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler olaya müdahale ederek düğün sahibi ile birlikte saldırı olayına karışan 6 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltı alınan 6 kişi emniyetteki sorgularının ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolleri sonrası adliyeye çıkartıldı. Adliyeye çıkartılan 6 kişinin yakınları da adliye önünde bekledi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:07 Kaynak: İHA
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