Düğünde polisleri yaralayan 6 kişiden 5'i tutuklandı - Son Dakika

Düğünde polisleri yaralayan 6 kişiden 5'i tutuklandı
Afyonkarahisar'da sokak düğününü sonlandırmak isteyen güvenlik güçlerine saldıran ve 4 polis memurunu yaralayan 6 kişiden 5'i, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da sokak düğününü sonlandırmak isteyen güvenlik güçlerine saldıran ve 4 polis memurunu yaralayan 6 kişiden 5'i, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün gece Kanlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede devam eden bir sokak düğününü polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sonlandırmak istedi. Polis ekipleri düğün sahibi ve müzisyenlerle görüşme yaptıkları esnada alkollü bir grup ekiplere küfür ve hakaretler etti. Sonrasında ise şahıslar iddialara göre polislere sandalye ve masalarla saldırdı. Saldırı sonrası 4 polis memuru vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklanırken, biri ise serbest bırakıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:22 Kaynak: İHA
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