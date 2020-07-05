Düğünde polisten halay ikazı - Son Dakika

Düğünde polisten halay ikazı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, İHA'nın gündeme taşıdığı gelin ve damadın halay çektiği görüntülerin ardından Bursa'da polis düğün düğün gezerek halay ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, İHA'nın gündeme taşıdığı gelin ve damadın halay çektiği görüntülerin ardından Bursa'da polis düğün düğün gezerek halay ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Sakarya'daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi
Serinlemek için Kızılırmak'a giren 18 yaşındaki genç, suda kayboldu
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti


Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen düğün kısıtlaması 1 Temmuz itibariyle kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle belirlenen bazı kurallara uyulmak şartıyla başlayan düğünlerde bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü. Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs vak'alarının en çok arttığı illerden biri olduğunu açıkladığı Bursa'da polisler denetim yaptı. Dünya evine giren Mert Emre Öztoksoy ve Günnur çifti de sevenleriyle Görükle Mahallesinde bir araya geldi. Yaklaşık 250 kişinin bulunduğu düğünde, kimi maske ve sosyal mesafeye dikkat ederken, kimi ise koronayı umursamadı. Davetliler tarafından geline ve damada takılacak takıların bir sandıkta toplandığı gözlenirken, masanın üzerindeki kolonya, dezenfektan ve maske kutusu dikkati çekti.


Sosyal mesafe kuralına riayet edilmediği ihbarı alan polis ekipleri, düğünün yapıldığı alanın etrafını çevirdi. Kısa süreliğine müziğin sesini kapatan polis ekipleri, ellerine aldığı mikrofonla davetlilere maske, sosyal mesafe ve halay konusunda uyarıda bulundu. Gelin ve damada Bursa Emniyet Müdürlüğü adına mutluluklar dileyen ekipler, sosyal mesafe, maske ve halay çekilmemesi şartıyla düğünün kaldığı yerden devam etmesine izin verdi. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düğünde polisten halay ikazı - Son Dakika

Son Dakika

14:55 Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 14:06 17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 09:27 Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada 21:58 Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi 20:21 Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok 17:28 Ekmeğe yıl sonuna kadar zam yapılmayacak 15:25 Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı 13:41 "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
Serinlemek için Kızılırmak'a giren 18 yaşındaki genç, suda kayboldu
18:02
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
16:47
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
16:44
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
16:42
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
16:38
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
16:08
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
15:51
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
15:18
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
15:12
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 18:51:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düğünde polisten halay ikazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]