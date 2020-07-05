Düğünde polisten halay ikazı - Son Dakika

- (Özel) Düğünde polisten halay ikazı

Düğünde sosyal mesafeye uymayanlara polisten sürpriz uyarı

Karşılıklı göbek atan vatandaşlar polisi görünce ne yapacaklarını şaşırdı

Eline mikrofonu alan polis ekipleri, gelin ve damadın yakınlarını ikaz etti

BURSA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, İHA'nın gündeme taşıdığı gelin ve damadın halay çektiği görüntülerin ardından Bursa'da polis düğün düğün gezerek halay ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen düğün kısıtlaması 1 Temmuz itibariyle kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle belirlenen bazı kurallara uyulmak şartıyla başlayan düğünlerde bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü. Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs vak'alarının en çok arttığı illerden biri olduğunu açıkladığı Bursa'da polisler denetim yaptı. Dünya evine giren Mert Emre Öztoksoy ve Günnur çifti de sevenleriyle Görükle Mahallesinde bir araya geldi. Yaklaşık 250 kişinin bulunduğu düğünde, kimi maske ve sosyal mesafeye dikkat ederken, kimi ise koronayı umursamadı. Davetliler tarafından geline ve damada takılacak takıların bir sandıkta toplandığı gözlenirken, masanın üzerindeki kolonya, dezenfektan ve maske kutusu dikkati çekti.

Sosyal mesafe kuralına riayet edilmediği ihbarı alan polis ekipleri, düğünün yapıldığı alanın etrafını çevirdi. Kısa süreliğine müziğin sesini kapatan polis ekipleri, ellerine aldığı mikrofonla davetlilere maske, sosyal mesafe ve halay konusunda uyarıda bulundu. Gelin ve damada Bursa Emniyet Müdürlüğü adına mutluluklar dileyen ekipler, sosyal mesafe, maske ve halay çekilmemesi şartıyla düğünün kaldığı yerden devam etmesine izin verdi.