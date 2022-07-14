Öte yandan tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan ve Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Serdar B. ve Arif B'nin taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düğünde rastgele ateş ederek 2 kişi yaralayan şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

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