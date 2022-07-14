Düğünde rastgele ateş ederek 2 kişi yaralayan şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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Düğünde rastgele ateş ederek 2 kişi yaralayan şüpheli serbest bırakıldı

14.07.2022 19:54

Aksaray'da düğünde pompalı tüfekle rastgele ateş açarak 2 kişiyi yaralayan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray'da düğünde pompalı tüfekle rastgele ateş açarak 2 kişiyi yaralayan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şüpheli M.A.B'nin (44) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan ve Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Serdar B. ve Arif B'nin taburcu edildiği öğrenildi.

Taşpazar Mahallesi'ndeki düğün töreninde, bir kişinin pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açması sonucu Serdar B. (48) ve Arif B. (42) yaralanmıştı.

YORUMLAR
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DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇIP, 2 KİŞİYİ YARALAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇIP, 2 KİŞİYİ YARALAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI Son dakika haberi | Düğünde rastgele ateşlenen pompalı 2 kişiyi yaraladı Son dakika haberi | Düğünde rastgele ateşlenen pompalı 2 kişiyi yaraladı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğünde rastgele ateş ederek 2 kişi yaralayan şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğünde rastgele ateş ederek 2 kişi yaralayan şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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