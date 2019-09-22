Düğünde sandalye toplama kavgası cinayetle bitti

Ölen gencin cesedi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olaya karıştıkları iddia edilen M.T.M. (19), M.Y.M. (17), T.K. (19), E.P. (20) ve O.K. (20), jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Söz konusu bıçak ise çevredeki su birikintisinde bulundu.

Kavga sırasında göğsünden bıçaklanarak yaralanan Akbaş, kaldırıldığı Manyas Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçeye bağlı kırsal Haydar Mahallesi'nde dün gece yapılan düğünün ardından Mehmet Erkan Akbaş'ın (23), gençlerden sandalyeleri toplamasını istemesiyle başladığı iddia edilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Düğün konvoyunda hatalı sollama yapan şoför 2 kişinin ölümüne 9 kişinin de yaralanmasına neden oldu