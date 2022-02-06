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Düğünde sandalyeler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü; o anlar kamerada (2) - Son Dakika

Düğünde sandalyeler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü; o anlar kamerada (2)

06.02.2022 02:02
Düğünde sandalyeler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü; o anlar kamerada (2)

NİŞANDA DA KAVGA ETMİŞLER Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavgada sandalyeler havada uçuşurken, yaralanan 30'a yakın kişi hastanelerde tedaviye alındı.

NİŞANDA DA KAVGA ETMİŞLER

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavgada sandalyeler havada uçuşurken, yaralanan 30'a yakın kişi hastanelerde tedaviye alındı. Tarafların, Adapazarı'nda 2 ay önce bir düğün salonunda yapılan nişanda da kavga ettikleri ortaya çıktı. Nişanda kavga edenlerin birbirlerine sosyal medyada laf attıkları, düğünde karşılaşmaları üzerine kavga ettikleri ortaya çıktı.


Düğünde sandalyeler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü; o anlar kamerada (2)
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Sakarya, Düğün, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düğünde sandalyeler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü; o anlar kamerada (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düğünde sandalyeler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü; o anlar kamerada (2) - Son Dakika
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