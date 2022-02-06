Düğünde sandalyeler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü; o anlar kamerada (2) - Son Dakika

NİŞANDA DA KAVGA ETMİŞLER

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavgada sandalyeler havada uçuşurken, yaralanan 30'a yakın kişi hastanelerde tedaviye alındı. Tarafların, Adapazarı'nda 2 ay önce bir düğün salonunda yapılan nişanda da kavga ettikleri ortaya çıktı. Nişanda kavga edenlerin birbirlerine sosyal medyada laf attıkları, düğünde karşılaşmaları üzerine kavga ettikleri ortaya çıktı.