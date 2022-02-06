Üye Girişi
Düğünde sandalyeler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü; o anlar kamerada - 2 - Son Dakika

Düğünde sandalyeler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü; o anlar kamerada - 2

06.02.2022 07:52

Düğünde sandalyeler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü; o anlar kamerada - 2 (TAMAMI)SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, bir düğünde çıkan kavgada onlarca kişi birbirine girdi.

Düğünde sandalyeler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü; o anlar kamerada - 2 (TAMAMI)

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, bir düğünde çıkan kavgada onlarca kişi birbirine girdi. Savaş alanına dönen salonda sandalyeler havada uçuşurken, çok sayıda kişi aldığı darbelerle yaralandı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, kavga polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Tarafların nişanda da kavga ettikleri ortaya çıktı.

Akşam saatlerinde, Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi Yunus Emre Parkı'ndaki bir düğün salonunda kavga çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada düğün salonu savaş alanına döndü. Taraflar tekme- yumruk kavga ederken, birbirlerinin üzerine sandalyeleri fırlattı. Sandalyeler havada uçuşurken, salonda polislerin geldiği yönünde anonslar yapıldı. Bir türlü sakinleşmeyen taraflar tekme- yumruk kavga etmeye devam etti. Kavgaya müdahale etmeye çalışanların da üzerlerine sandalyeler fırlatıldı. İhbar üzerine salona çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralanan çok sayıda kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kavga anları ise cep telefonları ile görüntülendi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

NİŞANDA DA KAVGA ETMİŞLER

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavgada sandalyeler havada uçuşurken, yaralanan 30'a yakın kişi hastanelerde tedaviye alındı. Tarafların, Adapazarı'nda 2 ay önce bir düğün salonunda yapılan nişanda da kavga ettikleri ortaya çıktı. Nişanda kavga edenlerin birbirlerine sosyal medyada laf attıkları, düğünde karşılaşmaları üzerine kavga ettikleri ortaya çıktı.

Düğünde sandalyeler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü; o anlar kamerada - 2
Düğünde sandalyeler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü; o anlar kamerada - 2
Düğünde sandalyeler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü; o anlar kamerada - 2

YORUMLAR
500

Sakarya, Erenler, kavga, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düğünde sandalyeler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü; o anlar kamerada - 2 - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:22 Böyle Fatih Terim sevgisi görülmemiştir! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!
01:06 Takip ettikleri aracı delik deşik ettiler! Komandolar 2 kişiyi öldüren saldırganların peşinde
00:59 İşte soruşturmanın nedeni! Erdoğan'ın koronaya yakalanmasının ardından nefret tweetleri!
00:19 Küçükkuyu'nun CHP'li Belediye Başkanı Cengiz Balkan serbest bırakıldı!
00:26 Canlı yayında FB'nin hocası İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Fenerbahçe antrenörsüz çıksa daha kötü oynayamaz!
00:15 5 gündür kuyudan sağ salim çıkması bekleniyordu! Rayyan kuyudan çıktı ama hayata tutunamadı!
23:45 HDP'li milletvekilleri arasında "gericilik" atışması! Oya Ersoy'a, Hüda Kaya yanıt verdi!
23:36 Galatasaray erkek basketbol takımının sadece 6 futbolcusu Covid'li değil! Ama federasyon maç erteleme talebini reddetti
23:32 DEVA Lideri'nden cemevine gelen elektrik faturasına tepki: Bu ayrımcılıktır!
21:35 Samsun'da Onur Anıtı'nda dev Atatürk posteri ile yürüyüş: Çevre illerden de katılım oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 08:02:03. #1.13#
SON DAKİKA: Düğünde sandalyeler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü; o anlar kamerada - 2 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement