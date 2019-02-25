Düğünde "Savaş" Çıktı: Sandalyeler Havada Uçuştu
1 saat önce
Adana'da bir düğünde 'çok dans ettikleri' iddiası üzerine kız ve erkek tarafı arasında yaşanan kavga cep telefonuyla görüntülendi.
Adana
'da bir düğünde 'çok dans ettikleri' iddiası üzerine kız ve erkek tarafı arasında yaşanan kavga
cep telefonuyla görüntülendi. Olay, Sarıçam
ilçesi Suluca
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisinde düzenlenen düğünde 'çok dans ettikleri' iddiası üzerine kız ve erkek tarafı arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kız ve erkek tarafı birbirlerine sandalyeleri fırlatarak saldırdı. Yaşanan kavgada çok sayıda kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı yatıştırırken iki tarafta birbirinden şikayetçi olmadı.
(Süleyman Cenk İdaye/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:11 Kaynak: İHA
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