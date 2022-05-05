Düğünde sıkılan maganda kurşunu zurnacıyı canından etti - Son Dakika
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Düğünde sıkılan maganda kurşunu zurnacıyı canından etti

05.05.2022 11:39

Osmaniye'de bir düğünde açılan rastgele ateşte "maganda kurşunu'nun isabet ettiği zurna çalgıcısı Emre Tıptaş kurtarılamadı. Çevredekilerce Kadirli Devlet Hastanesine götürülen Tıptaş, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Osmaniye'ye bağlı Kesikkeli köyünde davullu zurnalı düğün esnasında iki kişi pistte müzik eşliğinde oynarken oynayanların yanında tabanca ile ateş edildi. Ateşlenen tabancadan çıkan kurşun o esnada oynayanların hemen yanında zurna çalan 41 yaşındaki Emre Tıptaş'a isabet etti.

GÖĞSÜNÜ TUTARAK YERE YIĞILDI

Kurşunun isabet ettiği Emre Tıptaş göğsünü tutarak bir kaç adım attıktan sonra kanlar içerisinde yere yığıldı. Tabancadan çıkan kurşunla vurulan Emre Tıptaş'ı Kesikkeli köyü muhtarı Murat İspir otomobille Kadirli Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Emre Tıptaş hayatını kaybetti.

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JANDARMA SİLAHI ATEŞLEYEN KİŞİYİ ARIYOR

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tıptaş'ın cesedi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emre Tıptaş'ın düğünde vurulma anı ise an be an kameraya yansıdı. Jandarma olayın ardından silahı ateşleyen kişiyi yakalama çalışması başlattı.

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Osmaniye, Müzik, Düğün, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düğünde sıkılan maganda kurşunu zurnacıyı canından etti - Son Dakika


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