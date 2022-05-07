Düğünde silah patlatıp paylaştılar, silah ruhsatlarını kaybettiler - Son Dakika
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Düğünde silah patlatıp paylaştılar, silah ruhsatlarını kaybettiler

07.05.2022 15:53

Denizli Honaz'da bir düğünde havaya rastgele ateş eden ve bunu canlı yayın yaparak paylaşan 4 kişiye hem işlem yapıldı hem de silah ruhsatları iptal edildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi, Honaz ilçesinin Kocabaş Mahallesi'nde gerçekleşen düğünde havaya rastgele ateş eden 4 kişinin, bu anlara dair şahsi sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayını ihbar olarak değerlendirdi. Mahallede düğününe ait canlı yayın videosunu detaylı olarak inceleyen JASAT ekipleri, onlarca kişinin bulunduğu alanda rastgele ateş eden 4 kişinin kimliklerini belirledi.

ADRESLERİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Davetlilerin hayatlarını riske atan Vali Can D. (27), Sabri B. (30), Mehmet Ç. (50) ve Tolga B. (31), JASAT ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek operasyonuyla adreslerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3'ü ruhsatlı olmak üzere toplam 4 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Karakolda sorgulanan şüphelilerden Veli Can D.'nin 1, Sabri B.'nin 6, Mehmet Ç.'nin 3 ve Tolga B.'nin ise 4 olmak üzere toplam 14 ayrı suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

SANKİ 50 TANE ADAM ÖLDÜRDÜK"

İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Sanki 50 tane adam öldürdük. Böyle gerekiyormuş, böyle yaptık" diyerek tepki gösterdi.

ADLİ İŞLEM YAPILDI, RUHSATLARINA EL KONULDU

Haklarında 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapılan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilerin var olan silah ruhsatları da idare tarafından iptal edildi.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düğünde silah patlatıp paylaştılar, silah ruhsatlarını kaybettiler - Son Dakika


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