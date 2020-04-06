Düğünde silahla ateş eden magandalara kötü haber - Son Dakika
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Düğünde silahla ateş eden magandalara kötü haber

17 dakika önce

Katıldığı sünnet düğününde silahla havaya ateş eden maganda, tutukluk yapan tabancasıyla oynarken misafirlerden bir genci vurdu.

Düğünde silahla ateş eden magandalara kötü haber, System.String[]

Katıldığı sünnet düğününde silahla havaya ateş eden maganda, tutukluk yapan tabancasıyla oynarken misafirlerden bir genci vurdu. Mahkemenin 'taksirle yaralama' suçundan mahküm ettirdiği magandaya kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yargıtay yerel mahkemenin taksirle yaralama kararını bozarak, sanığın kasıtla yaralama suçundan hüküm giymesini istedi.


Bir tanıdığının sünnet düğününe katılan genç, ruhsatsız tabancasıyla havaya ateş etti. Tutukluk yapan silah bir anda ateş alınca düğüne katılan misafirlerden birisi ağıır yaralandı. Hayati tehlike kaydıyla hastaneye kaldırılan genç uzun süre tedavi gördü. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Davada, 'taksirle yaralama" suçundan mahküm edildi. Asliye Ceza Mahkemesi, "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan verilen mahkümiyetinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Kararı sanık avukatı temyiz edince devreye Yargıtay 12. Ceza Dairesi girdi.


Sünnet düğünündeki olayda, mağdur gencin ikinci dereceden kemik kırığına ve her iki gözde görme kaybı sebebiyle organ işlevinin yitirilmesine sebep olacak şekilde yaralandığına dikkat çeken Yargıtay, emsal bir karara imza attı. 'Taksirle yaralama' ve 'muhtemel kast ile yaralama' suçlarını detaylı şekilde tanımlayan Yargıtay, sanığın, sonucunun idrakinde olarak düğünde silahına sarıldığına dikkat çekti. Yargıtay kararında şöyle denildi:


"Fail, hareketinden doğacak sonuçları bilerek ve isteyerek hareket etmişse kast gerçekleşmiştir. Buna karşılık, fail belli bir sonucu gerçekleştirmek üzere hareket ederken, bunun yanında başka sonuçların meydana gelmesini de göze almış ve bu sonuçlar da gerçekleşmişse, failin bu sonuçlar açısından da kasten hareket ettiği kabul olunur. Çünkü fail, asıl kastettiğinden başka, hareketinden doğacak diğer sonuçları tahmin ettiği veya öngördüğü halde hareketini devam ettirmiştir. Toplumsal hayatda belli faaliyetlerde bulunan kimselerin başkalarına zarar vermemek için bir takım tedbirler alması ve bazı davranış kurallarına uyma zorunlulukları bulunmaktadır ".


Düğüne çok sayıda misafir topluluğunun katıldığının hatırlatıldığı Yargıtay 12. Ceza Dairesi kararında, "Sanık, böyle bir ortamda silahla havaya ateş etmiştir. Tutukluk yapan silahla uğraşırken olay yerinde bulunan insanların yaralanabileceğini, hatta ölebileceğini öngörmesine rağmen, eylemini devam ettirdiği anlaşılmaktadır. Mağdura karşı 'olası kastla yaralama' suçunu işleyen sanık hakkında, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde 'bilinçli taksirle yaralama' suçu üzerinden değerlendirme yapılması kanuna aykırı olup, hükmün bu sebeplerden dolayı bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı, - BURSA

Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:16 Kaynak: İHA

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