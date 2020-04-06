Düğünde silahla ateş eden magandalara kötü haber - Son Dakika
Son Dakika Genel Düğünde silahla ateş eden magandalara kötü haber - Son Dakika

Düğünde silahla ateş eden magandalara kötü haber

6 saat önce

Düğünde silahla ateş eden magandalara kötü haber Yargıtay bir düğünde silahla yaralanma davasında sanığın cezasının arttırılmasına karar verdi Katıldığı sünnet düğününde silahla havaya ateş eden maganda, tutukluk yapan tabancasıyla oynarken misafirlerden bir genci vurdu.

Düğünde silahla ateş eden magandalara kötü haber

Yargıtay bir düğünde silahla yaralanma davasında sanığın cezasının arttırılmasına karar verdi

BURSA - Katıldığı sünnet düğününde silahla havaya ateş eden maganda, tutukluk yapan tabancasıyla oynarken misafirlerden bir genci vurdu. Mahkemenin 'taksirle yaralama' suçundan mahküm ettirdiği magandaya kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yargıtay yerel mahkemenin taksirle yaralama kararını bozarak, sanığın kasıtla yaralama suçundan hüküm giymesini istedi.

Bir tanıdığının sünnet düğününe katılan genç, ruhsatsız tabancasıyla havaya ateş etti. Tutukluk yapan silah bir anda ateş alınca düğüne katılan misafirlerden birisi ağıır yaralandı. Hayati tehlike kaydıyla hastaneye kaldırılan genç uzun süre tedavi gördü. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Davada, 'taksirle yaralama" suçundan mahküm edildi. Asliye Ceza Mahkemesi, "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan verilen mahkümiyetinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Kararı sanık avukatı temyiz edince devreye Yargıtay 12. Ceza Dairesi girdi.

Sünnet düğünündeki olayda, mağdur gencin ikinci dereceden kemik kırığına ve her iki gözde görme kaybı sebebiyle organ işlevinin yitirilmesine sebep olacak şekilde yaralandığına dikkat çeken Yargıtay, emsal bir karara imza attı. 'Taksirle yaralama' ve 'muhtemel kast ile yaralama' suçlarını detaylı şekilde tanımlayan Yargıtay, sanığın, sonucunun idrakinde olarak düğünde silahına sarıldığına dikkat çekti. Yargıtay kararında şöyle denildi:

"Fail, hareketinden doğacak sonuçları bilerek ve isteyerek hareket etmişse kast gerçekleşmiştir. Buna karşılık, fail belli bir sonucu gerçekleştirmek üzere hareket ederken, bunun yanında başka sonuçların meydana gelmesini de göze almış ve bu sonuçlar da gerçekleşmişse, failin bu sonuçlar açısından da kasten hareket ettiği kabul olunur. Çünkü fail, asıl kastettiğinden başka, hareketinden doğacak diğer sonuçları tahmin ettiği veya öngördüğü halde hareketini devam ettirmiştir. Toplumsal hayatda belli faaliyetlerde bulunan kimselerin başkalarına zarar vermemek için bir takım tedbirler alması ve bazı davranış kurallarına uyma zorunlulukları bulunmaktadır ".

Düğüne çok sayıda misafir topluluğunun katıldığının hatırlatıldığı Yargıtay 12. Ceza Dairesi kararında, "Sanık, böyle bir ortamda silahla havaya ateş etmiştir. Tutukluk yapan silahla uğraşırken olay yerinde bulunan insanların yaralanabileceğini, hatta ölebileceğini öngörmesine rağmen, eylemini devam ettirdiği anlaşılmaktadır. Mağdura karşı 'olası kastla yaralama' suçunu işleyen sanık hakkında, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde 'bilinçli taksirle yaralama' suçu üzerinden değerlendirme yapılması kanuna aykırı olup, hükmün bu sebeplerden dolayı bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Düğünde silahla ateş eden magandalara kötü haber

Yargıtay, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:30 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu: Belki oynamaya devam ederim, belki de teknik ekibe katılırım 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı         
15:28
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı         
15:18
G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Fortuna Sittard istiyor G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Fortuna Sittard istiyor         
15:13
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?         
15:11
Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı         
15:00
Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor         
14:49
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğlulları: Ben olsam Türkiye Ligi'ni tescil ederim Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğlulları: Ben olsam Türkiye Ligi'ni tescil ederim         
14:42
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz         
14:30
Tekrar bölümleri yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, Twitter'da trend oldu Tekrar bölümleri yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, Twitter'da trend oldu         
14:25
Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı         
14:18
Fransız hemşireler, hükümetin salgın politikasını soyunarak protesto etti Fransız hemşireler, hükümetin salgın politikasını soyunarak protesto etti         
14:16
Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı         
14:14
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak         
14:09
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak         
13:59
Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok         
13:43
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi         
13:42
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak? Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?         
13:38
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı         
13:20
Ünlü teknoloji devi Apple, sağlık çalışanları için maske üretimine başladı Ünlü teknoloji devi Apple, sağlık çalışanları için maske üretimine başladı         
13:14
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu         
13:10
Deniz Türüç'ten, sosyal medyadan gelen Belhanda sorusuna yanıt: Herkes hak ettiğini alır Deniz Türüç'ten, sosyal medyadan gelen Belhanda sorusuna yanıt: Herkes hak ettiğini alır         
13:05
Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı         
13:00
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi         
12:51
Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi         
12:41
Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı         
12:40
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek         
12:14
Yere uzanıp poz veren Yasmin Erbil, takipçilerine karantina tavsiyesinde bulundu Yere uzanıp poz veren Yasmin Erbil, takipçilerine karantina tavsiyesinde bulundu         
12:07
Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi         
12:04
Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler         
12:03
Gökhan Özoğuz, kendisine Gökhan Özoğuz, kendisine "Vatan haini" diyenlere tepki gösterdi: Ülkeme aşığım ben         
11:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2020 15:38:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düğünde silahla ateş eden magandalara kötü haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]