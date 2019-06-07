Düğünde silahla havaya atan kişiye para cezası
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki bir düğünde silahla havaya ateş açan kişiye 707 lira idari para cezası uygulandı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:32 Kaynak: AA
'ın Afşin
ilçesindeki bir düğünde silahla havaya ateş açan kişiye 707 lira idari para cezası uygulandı.
Afşin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çoğulhan
Mahallesi'ndeki bir düğünde rast gele havaya ateş eden bir şahsı gözaltına aldı.
Olayda kullanılan silah ve 4 kutu fişeğe el koyan ekipler, şahsa, "Açık alanda silah kullanmaktan" 707 lira idari para cezası uyguladı.
Yaz aylarıyla birlikte düğünlerin de sıklaştığını belirten Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde silahla havaya ateş edilmesinin önüne geçebilmek için denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi.
Çayda akıntıya kapılan Fatma Nur'un cesedi bulundu
Ters laleleri koparıp götüren 3 kişiye 180 bin TL para cezası kesildi
Suriyeli 3 kişi, kaçmak için durdurmak istedikleri ambulansa ateş açtı
"8 ay oldu iş bulamıyorum" diyen vatandaşa, AK Partili başkandan tepki