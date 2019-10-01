Düğünde silahla yaralama iddiasına adli kontrol

Samsun'da bir düğün töreninde silahla ateş açılarak yaralama olayıyla ilgili gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde 21 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki düğün eğlencesi sırasında daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü. A.S. (20) ve L.S. (53) pompalı tüfekle ateş açılması sonucu etrafa saçılan saçmalardan vurularak, H.A. otomobil çarpması sonucu ve S.Ö. ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan ve peşlerine düşen polise de silah çektikleri iddia edilen H.Y. ile M.Y. ve babası H.Y.'yi kısa sürede olayda kullandıkları tüfekle birlikte yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgulanmaları tamamlanan 3 kişi 22 Eylül'de Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren baba H.Y. serbest bırakılırken, oğlu M.Y. ile tüfekle ateş açan H.Y. tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Y. ve H.Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olayla ilgi tüfekle ateş açtığı iddia edilen ve firarda olan E.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından bu sabah 1 adet ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SAMSUN