Düğünde silahlar ateşlenince kavga çıktı: 5 yaralı (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kırıkkale Valiliği, düğünde 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Merkez ilçemiz Ahılı köyümüzde bir düğün sonrası ilerleyen saatlerde aşırı alkol alan iki grup arasında alkolün etkisiyle tartışma çıkmış, kavgaya karışanların rastgele ateş etmesi üzerine toplam 5 şahıs hafif şekilde yaralanmıştır. İlçe Jandarma Komutanının emir komutasında jandarma devriyesi ve Olay Yeri İnceleme Timi tarafından olaya hemen müdahale edilmiş, olaya karışan toplam 5 şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığımızca adli, düğün sahibi ve köy muhtarı hakkında ise Valiliğimizce idari işlem başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

