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Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor - Son Dakika

Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor

28.09.2021 16:54

Trabzon'da aileler arasında takı paylaşımı sebebiyle çıkan kavgada, gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut'un, damat, babası, annesi ve kız kardeşini tabancayla vurup yaraladı. 2 hafta önce dünya evine giren doktor Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş bu olay sonrası boşanma kararı aldı.

25 Eylül'de 1 Nolu Bostancı Mahallesi Hasan Çavuş Sokak'ta meydana gelen olayda Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde görevli Dr. Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş'in aileleri, 11 Eylül'de yapılan düğünde takı paylaşımı nedeniyle tartıştı.

GELİNİN BABASI KURŞUN YAĞDIRDI

Aynı gün konuyu kapatan aileler, 25 Eylül'de yeniden bir araya geldi. Kastamonu'ndan Trabzon'a gelen gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut, çıkan tartışmada belinden çıkardığı tabancayla damadı Ümit Keleş ile babası Hasan (53) annesi Meryem (53) ve kız kardeşi Edanur Keleş'i (25) yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaçan Basri Bulut ise polis ekiplerince tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunda, "Düğününde takılan altınların damadın ailesinin istediğini öğrenince, onlara 'altınlar kızımda kalsın' dedim. Bir anda üzerime doğru yürüdüler. O sırada silahımla ateş ettim" dediği belirtilen Basri Bulut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

DOKTOR GELİN: ALTINLARI İSTEDİLER

Yaşananları anlatan gelin Burcu Bulut Keleş, eşinin ailesinin takıları istemesi üzerine tartışma çıktığını söyledi. Boşanmak için avukat aracılığıyla işlemlere başladığını belirten Burcu Bulut Keleş, "Eşimle evlenme aşamasında olduğumuz zaman zarfında ve evlendikten sonra da eşimin ailesinin bize karışması nedeniyle tartışmalarımız başladı. Eşimin ailesi, giyim tarzıma, örf ve adetlerime karışmaya başladı. Evlendikten sonra da düğünde takılan altınları bizden istediler. Altınları vermek istemedim. Bana 'altınlar bizde duracak, biz saklarız' diye ısrar ettiler. Ben de altınlar 'bize ait, gerekirse bankada kasada saklarım' dedim. Bu nedenle eşim ve ailesi ile aramızda huzursuzluk başladı, devamlı tartışıyorduk. Eşim zaman zaman ailesinin evine gidip geri geldiğinde devamlı olarak benimle tartışma ortamı yapıyordu. 'Ailem ne derse, o olacak' diyordu" dedi.

"EŞİM BANA KIZIP BAĞIRDI"

Eşi ile olan tartışmalarına babasının telefon görüşmesinde şahit olduğunu belirten Burcu Bulut Keleş, "En son olay yaşanmadan 3 gün önce yine bu sebeplerle eşimle tartıştık. Bu tartışma sırasında babam Basri Bulut, telefonla beni görüntülü olarak aramıştı. Yine aramızda altın mevzusu açıldı. Eşim bana kızıp bağırdı. Telefonda babama ve anneme de bağırdı. Babam bana 'sen huzursuzsan, sana yardımcı oluruz. Evden ayrılırsan sana ev tutarım' dedi. Ben de ailemin beni desteklediğini hissetmem üzerine eşime evlilik yüzüğümü verdim ve evden ayrıldım. Dışarıda birkaç saat dolaştım, ıslandım, sonra eve geri döndüm, sonra eşimle barıştık" diye konuştu.

Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor

Burcu Bulut, Astsubay, Trabzon, Emekli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor - Son Dakika
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