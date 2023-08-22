Düğünde takı töreninin sonunda yaşananlar gelini kızdırdı! O anları manidar bir notla paylaştı - Son Dakika

Düğünde takı töreninin sonunda yaşananlar gelini kızdırdı! O anları manidar bir notla paylaştı

Son Güncelleme: 22.08.2023 11:28

Bir düğünde kaydedilen görüntülerde, takı töreninin ardından erkek tarafının gelin ve damadın üzerindeki takıları topladığı anlar gündem oldu. Videoyu "Sabırsızlıkla beklediğim düğün günümde olanlar" notuyla paylaşan gelinin videodaki yüz ifadesi ise tüm sinirini ortaya koyuyor.

Sosyal medyada bir kullanıcının "Sabırsızlıkla beklediğim düğün günümde olanlar" notuyla paylaştığı görüntüler yankı uyandırdı. Videoda, düğünde gelin ve damada takılan takıların erkek tarafı tarafından toplandığı anlar yer alırken gelinin yüz ifadesi ise sosyal medya gündem oldu.

YÜZ İFADESİ BOMBA

İzlenme ve paylaşım rekoru kıran videoda, takı merasiminin ardından gelin ve damada takılan takılar erkek tarafından birkaç kadın tarafından toplandı. O anlarda gelinin memnuniyetsiz yüz ifadesi dikkat çekerken damadın ise çaresiz bakışları görüldü.

DİKKAT ÇEKEN NOT

Söz konusu anlara ilişkin videoyu paylaşan gelinin, videoyu "Sabırsızlıkla beklediğim düğün günümde olanlar" notu ile yayınlaması da dikkatlerden kaçmadı.

Damatlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Düğünde takı töreninin sonunda yaşananlar gelini kızdırdı! O anları manidar bir notla paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düğünde takı töreninin sonunda yaşananlar gelini kızdırdı! O anları manidar bir notla paylaştı - Son Dakika
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