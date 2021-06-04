DÜĞÜNDE TAKILAN ALTINLARINI ÇALDIRDI, KREDİ BORCUNU ÖDEMEK İÇİN HIRSIZLIK YAPTI - Son Dakika

Adana'da son bir haftada 7 araç, 3 trafo, 4 ev 1 apartmandan hırsızlık yaptıkları belirlenen 6 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden elektrik teknisyeni Gökhan E.?nin (31) bakım ve onarım çalışması için girdiği 3 ayrı trafodan 7 akü çaldığı saptandı. Gökhan E., 2019 yılında evlendiği ve evine giren hırsızın, düğünde takılan altınları çaldığını, kredi borcunu ödemek için de hırsızlık yaptığını öne sürdü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Ekipler düzenlenen operasyonla Servet A., İbrahim S., B.S., Kadir Ö., Caner A. ile Gökhan E.?yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Servet A.?nın bir apartmandan bin 500 TL değerinde yangın vanası, Caner A.?nın 4 motosiklet, Kadir Ö.?nün 7 ayrı araçtan 13 akü çaldığı, İbrahim S. ile kardeşi B.S.?nin bir evden hırsızlık yaptığı belirlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Gökhan E.?nin ise elektrik teknisyeni olduğu, bakım ve onarım çalışması için girdiği 3 ayrı trafodan 7 akü çaldığı tespit edildi.

TAKILARI ÇALININCA KENDİSİ DE HIRSIZLIK YAPMIŞ

Gökhan E.?nin emniyetteki ifadesinde, 2019'un Temmuz ayında evlendiğini, düğün masrafları için kredi çektiğini ve 4 ay sonra evine giren hırsızın, düğünde takılan altınlarını çaldığını öne sürdü. Gökhan E.?nin, kredi borcunu ödeyebilmek için hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi. Evinden yapılan hırsızlıkla ilgili şikayetçi olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilen Gökhan E. ile birlikte gözaltına alınan diğer şüpheliler tutuklandı.