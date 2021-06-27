Düğünde tavuklu pilav yiyen 8 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Gelik beldesinde gerçekleştirilen düğünde meydana gelen olayda, iddialara göre düğünde dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 8 kişi Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bulantı kusma şikayetiyle hastaneye başvuran vatandaşlar tedavi altına alındı.

ÇOCUKLAR DA RAHATSIZLANDI

Tavuklu pilavdan yedikten sonra rahatsızlanan bazı çocukların da aileleri tarafından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Hastanelere başvuran hastaların ifadeleri doğrultusunda başlatılan soruşturma sürüyor.