Kocaeli'nde kanlı düğün! Dayı, aralarında anlaşmazlık bulunan yeğenini kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika
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Kocaeli'nde kanlı düğün! Dayı, aralarında anlaşmazlık bulunan yeğenini kurşun yağmuruna tuttu

31.10.2022 11:13

Kocaeli'nde gerçekleşen bir düğünde dayı, yeğenini kurşun yağmuruna tuttu. Boynu, göğsü ve bacağından ağır yaralanan yeğen kaldırıldığı hastanede ameliyata alınırken; dayı, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Dün akşam saat 21.00 sıralarında İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda dayı M.Ç. düğünde geçmişe dayalı husumeti bulunan yeğeni Hakan A.ile karşı karşıya geldi.

YEĞENİNİN ÜZERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Muharrem Ç., yeğeni Hakan A.'nın üzerine kurşun yağdırdı. Defalarca ateş eden M.Ç., yeğenini boynu, göğsü ve bacağından ağır yaraladı. Olayın ardından M.Ç. olay yerinden kaçarken Hakan A. kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Ekipleri sevk edildi. İhbar üzerinde olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hakan A. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düğünü kan gölüne çevirdi! Dayı, aralarında husumet bulunan yeğenine kurşun yağdırdı

DURUMU KRİTİK

Burada yapılan müdahalenin ardından ameliyata alındığı öğrenilen Hakan A. durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaçan dayı ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyet güçleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Polisin konuya ilişkin incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'nde kanlı düğün! Dayı, aralarında anlaşmazlık bulunan yeğenini kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'nde kanlı düğün! Dayı, aralarında anlaşmazlık bulunan yeğenini kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika
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