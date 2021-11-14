Düğündeki kavgada otomobili insanların üzerine sürdü: 6 yaralı - Son Dakika

Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Düğün salonunda iki gurup arasında tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan bir kişi, kişi kullandığı otomobili kalabalık grubun üzerine sürdü. Meydana gelen kazada 6 kişi etrafa savrulurken, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle uçuruma yuvarlandı.

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