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Son Dakika 3. Sayfa Düğündeki saldırıda yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Düğündeki saldırıda yaralanan şahıs hayatını kaybetti

6 saat önce

Pendik'te bir düğünde yaşanan silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Düğündeki saldırıda yaralanan şahıs hayatını kaybetti, System.String[]

Pendik'te bir düğünde yaşanan silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Pendik'te bir düğüne husumetli oldukları başka bir grubun geldiğini gören şahıslar, karşı grubun üzerine ateş açmış, silahlı saldırıda baba ve 2 oğlu yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılmış, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmıştı. Silahlı saldırıya uğrayan baba Şenol K'nın hayatını kaybettiği, Murat K. ve İlyas K. isimli kardeşlerin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Polis ekiplerinin silahlı saldırıyı düzenleyen 3 kişiyi ise yakalayarak gözaltına aldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Pendik, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:22 Kaynak: İHA
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