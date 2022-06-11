Düğündeki tartışma sonrası otomobiliyle iki kişiyi ezdi - Son Dakika
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Düğündeki tartışma sonrası otomobiliyle iki kişiyi ezdi

11.06.2022 10:23
Düğündeki tartışma sonrası otomobiliyle iki kişiyi ezdi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düğünde çıkan tartışma sonrası bir araç yayalara çarptı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düğünde çıkan tartışma sonrası bir araç yayalara çarptı. Olayda 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Göçerler Mahallesi'nde bir düğün etkinliğinin sonra erdiği sırada iki grup arasında tartışma yaşandı. Düğünün sona ermesinin ardından E.K. isimli kişi aracıyla, A.B. ve C.Y. isimli yaya halindeki kişileri ezdi.

Kazada yaralanan A.B. ve C.Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
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4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi İndirimli şeker alabilmek için vatandaşlar birbirini ezdi İndirimli şeker alabilmek için vatandaşlar birbirini ezdi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğündeki tartışma sonrası otomobiliyle iki kişiyi ezdi - Son Dakika

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