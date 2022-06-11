İddiaya göre, Göçerler Mahallesi'nde bir düğün etkinliğinin sonra erdiği sırada iki grup arasında tartışma yaşandı. Düğünün sona ermesinin ardından E.K. isimli kişi aracıyla, A.B. ve C.Y. isimli yaya halindeki kişileri ezdi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Düğündeki tartışma sonrası otomobiliyle iki kişiyi ezdi - Son Dakika

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