Son Dakika Haberleri: Düğündeki yemek 25 kişiyi zehirledi iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Düğündeki yemek 25 kişiyi zehirledi iddiası

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren düğün salonunda meydana gelen olayda düğün yemeğinden etkilendikleri öğrenilen 25 kişi, Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Düğündeki yemek 25 kişiyi zehirledi iddiası, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren düğün salonunda meydana gelen olayda düğün yemeğinden etkilendikleri öğrenilen 25 kişi, Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Olay, dün Ahmet Türkel Çevre yolu üzerindeki düğün salonunda meydana geldi. Akşam saatlerinde düğüne katılan davetlilere, köfte, pilav ve içecek ikram edildi. Gece saatlerinde evlerine giden davetlilerden bazıları mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Sayı gittikçe artınca ekipler harekete geçti. En son düğünde yemek yediklerini söyleyen hastaların ifadeleriyle harekete geçen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. İnegöl Tarım Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, düğünde ikram edilen yemeklerden numune alıp laboratuvara gönderdi. Tedavisi yapılan vatandaşlar taburcu edildi.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:14 Kaynak: DHA
Devlet Hastanesi, İnegöl, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'de, sahte içki 1 can daha aldı! 15 günde ölen kişi sayısı 8 oldu Takla atan otomobilde can pazarı Bursa'da, minibüs şoförleri çekiç ve taşlarla birbirine saldırdı! Dehşet anları kamerada Elektriklerin kesildiği Bursa'da hayat durma noktasına geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 19:56:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düğündeki yemek 25 kişiyi zehirledi iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]