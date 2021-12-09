Üye Girişi
Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek - Son Dakika

Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek

09.12.2021 11:06
Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek

Bursa'da, düğünden bir gün önce nişanlısı Songül Yalçın'ı döverek öldüren ve ömür boyu hapis cezası alan Yunus Emre Akar'ın avukatları, cezada iyi hal indirimi uygulanmadığını gerekçe gösterip karara itiraz etti. Dava dosyasını inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onadı.

2019 yılının temmuz ayında Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Kanal Caddesi'nde meydana gelen olayda Songül Yalçın, bir gün sonra evleneceği 3 yıllık nişanlısı Yunus Emre Akar'ın evine gitti. Çift arasında takı tartışması çıktı. Tartışma sırasında Akar, Yalçın'ı banyoya götürüp dövdü.

FATURA ÖDEMEYE GİTTİ

Aldığı darbelerle yere düşen Yalçın'ın bayıldığını düşünen Akar, fatura ödemek için evden ayrıldı. Geri dönünce, nişanlısının banyoda hareketsiz yattığını gören Akar, sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen ekipler, açık kapıdan girdikleri evde Yalçın'ı, bilinci kapalı halde buldu. İlk müdahalesi yapılan Songül Yalçın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Düğün öncesi nişanlısını döverek öldüren caniden pes dedirten istek!

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Songül Yalçın'ın eve gelişi, Yunus Emre Akar'ın evden ayrılması ve geri döndükten sonra kaçması, görüntülerde tespit edildi. Polis, Akar'ı, saklandığı arkadaşının evinde yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus Emre Akar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"TUTMAMA RAĞMEN DÜŞÜP KAFASINI VURDU"

Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açılan Yunus Emre Akar, savunmasında, "Olay günü Songül, gelinlik almamız için benim evime geldi. Ailesinden ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyordu, sinirliydi. Eve geldiğinde de elindeki çantayı çekyatın üzerine attı. Bu tür krizler yaşayınca evinde ve iş yerinde ağladığı oluyormuş. Yine ağladı. Ben de kendisini sakinleştirmeye çalıştım. Rahatlaması için dolaptaki eşyaları göstermeye çalıştım. Banyo kapısına doğru giderken dönerek bana tokat attı. Ben de elimi uzattığım için parmağımı ısırdı. O sırada elimden kurtuldu. Yıkandığı için ıslak olan banyoda düştü. Onu tutmak istesem de başaramadım, kafasını klozete vurdu. Sonra oturup, etrafa boş boş bakmaya başladı. Ben de sakinleşmesi için yalnız bırakarak dışarıya çıktım. Fatura yatırıp geldim. Songül'ü saçları dağınık vaziyette görünce korkup 112'yi aradım. Sağlık ekibiyle birlikte polis eve geldi. Songül'ün kafasını yere çarpmasından dolayı öldüğünü düşünüyorum. Songül'ü dövmedim ve öldürmedim. Nişanlılık dönemimizde de şiddet uygulamadım" dedi.

Düğün öncesi nişanlısını döverek öldüren caniden pes dedirten istek!

BAM KARARI ONADI, DOSYA YARGITAY'A GİTTİ

Songül Yalçın'ın ailesinin sanıktan şikayetçi olduğu yargılama sonrası mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Yunus Emre Akar'ı, iyi hal indirimi uygulamaksızın 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanık avukatları, müvekkiline iyi hal indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle, kararın bozulması için Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) müracaat etti. BAM 1'inci Ceza Dairesi, yapılan duruşma sonrası yerel mahkemenin kararını onayınca, Yunus Emre Akar'ın avukatı 2 Aralık tarihinde temyiz için dava dosyasını Yargıtay'a gönderdi.

Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yunus Emre, Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da! Adalet talebinde bulunan Şenyaşar ailesini ziyaret etti! 11:38 Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da! Adalet talebinde bulunan Şenyaşar ailesini ziyaret etti!
Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı! 11:31 Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı! Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı 11:11 Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar 09:54 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı 08:34 Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir 17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu 17:00 İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı 15:40 Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı

Son Dakika Haberleri
11:39 Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!
11:38 Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da! Adalet talebinde bulunan Şenyaşar ailesini ziyaret etti!
11:30 Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı!
11:25 İddia: AK Parti'nin HDP'ye dair beş senaryosu var
11:11 Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı
11:06 Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek
10:59 ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir!
10:57 Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen ve kestane balı göndermesi
10:46 Erkeklere "İkinci eşi alın" diyen doktor Ali Edizer, eski görev yeri GATA'ya geri döndü
10:44 Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı ortaya çıktı! 555 milyon euroluk maaş İspanya gündeminde
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Domuz avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri ayağa kaldırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur Domuz avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri ayağa kaldırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur         
11:38
İddia: AK Parti'nin HDP'ye dair beş senaryosu var İddia: AK Parti'nin HDP'ye dair beş senaryosu var         
11:26
Yeni Zelanda bağımlılığa savaş açtı! 2008'den sonra doğanlar ömür boyu sigara alamayacak Yeni Zelanda bağımlılığa savaş açtı! 2008'den sonra doğanlar ömür boyu sigara alamayacak         
10:53
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 11:49:13. #1.11#
SON DAKİKA: Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement