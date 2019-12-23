Düğünden bir gün önce nişanlısını öldürmekle suçlanan sanığa müebbet hapis istemi - Son Dakika

Bursa'da düğünlerinden bir gün önce gelinliğini teslim almak için buluştuğu nişanlısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık, müebbet hapisle yargılanacak.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, nişanlısı Songül Yalçın'ı öldürmekle suçlanan Yunus Emre Akar hakkındaki iddianame tamamlandı.

İddianamede ifadelerine yer verilen Akar, nişanlısını darbetmediğini, tartışma büyümesin diye evden ayrıldığını, döndüğünde ise Yalçın'ı banyoda hareketsiz yatarken gördüğünü öne sürdü.

Cumhuriyet savcısının, "kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis talep ettiği Akar'ın yargılanmasına, iddianamenin 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından başlanacak.

Songül Yalçın (25), daha önce hazırlattıkları gelinliği teslim almak için düğünlerinden bir gün önce 10 Temmuz 2019'da, 3 yıllık nişanlısı Yunus Emre Akar'ın (32) merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'ndeki evine gitmişti. İkili arasında takı meselesi ve düğünden sonra yaşayacakları şehirle ilgili tartışma çıkmıştı. Akar tarafından evin banyosunda uzun süre darbedildiği öne sürülen Yalçın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Akar ise sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.