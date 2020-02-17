Düğünden dönen vatandaşları taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Düğünden dönen vatandaşları taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı - Son Dakika

Düğünden dönen vatandaşları taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

25 dakika önce

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde katıldıkları düğünden dönen vatandaşların bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Düğünden dönen vatandaşları taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde katıldıkları düğünden dönen vatandaşların bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Gişeleri yanyolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gittikleri düğünden dönen vatandaşları taşıyan Yaşar G. idaresindeki 41 P 4460 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 10 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Minibüsün yoldan kaldırılması ile trafiğe kapanan yol tekrar açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Çayırova, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antalya'da hava sıcaklığı 21 dereceye çıkınca vatandaşlar soluğu sahilde aldı
Kadir'in montunda bulunan kan, Özgür Duran'a ait çıkarsa soruşturmanın seyri değişecek Tuzla'da kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü İstanbul Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı saniye saniye kamerada

Son Dakika Haberleri
08:23 Arka Sokaklar'daki bekçi ve polis arasındaki diyaloğa Twitter'dan tepki yağdı
07:46 Adana halkı, Murat Yıldırım'ı görmek için Ramo dizisinin setinde izdiham oluşturdu
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 08:48:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düğünden dönen vatandaşları taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]