Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Doğukan Turan (21) yönetimindeki 60 ABP 194 plakalı otomobil, Sivas merkeze bağlı Kartalca köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile nişanlısı Şeymanur (21), kayınvalidesi Arife (42) ve baldızı Nur Banu Cöre (8) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla ilçesindeki devlet hastanesine kaldırıldı.
Kazanın, araçtakilerin Sakarya'daki bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra Tokat'a dönmek üzere yola çıktıkları sırada meydana geldiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Düğünden dönenleri taşıyan otomobil Sivas'ta şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika