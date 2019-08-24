Düğünden dönenlerin bulunduğu minibüs, kamyona çarptı: 8 yaralı

DİYARBAKIR'da saman yüklü kamyona çarpan düğünden dönenlerin bulunduğu minübüsteki 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken minibüsün çarptığı kamyonun sürücüsü kaçtı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Silvan karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Düğünden dönenlerin bulunduğu Aydın Gelmez yönetimindeki 21 KE 375 plakalı minibüs, önünde ilermeyen saman yüklü kamyona arkadan çarptı. Kamyon sürücüsü durmayarak yoluna devam ederken, çarpmanın etkisiyle takla atan minibüsteki bazı yolcular araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve aralarında çocukların da olduğu 8 yaralı, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldı. Yaralılar Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Araç çekici ile otoparka çekilirken jandarma ekipleri kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.