Son Dakika Haberleri: Düğünden dönmüşlerdi ki gördükleri manzara onları yıktı
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Düğünden dönmüşlerdi ki gördükleri manzara onları yıktı

1 saat önce

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 3 katlı evin en üst katında yangın çıktı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 3 katlı evin en üst katında yangın çıktı. Çıkan yangında ev kullanılamaz hala geldi. Yangın, 22.00 sıralarında Kozlu ilçesine bağlı, İhsaniye Mahallesi Demet Sokakta Muhammet Tan'a ait 3 katlı evin en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Pencere ve balkondan çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kozlu ve Zonguldak Belediyesine ait ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Komşuları olayı ev sahibine haber verdi. Düğünden gelen ev sahipleri gördükleri karşısında göz yaşlarını tutamadı. Kısa süre önce aynı evde bir yangın vakasının yaşandığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni yapılan çalışma sonrası belirlenecek.
(Barış Doğan - Emre Can Bayram/İHA)
Düğünden dönmüşlerdi ki gördükleri manzara onları yıktı
Zonguldak, İhsaniye, Kozlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:00 Kaynak: İHA
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