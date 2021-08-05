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Düğüne düşen yıldırım 16 can aldı! Bangladeş'li damat yaralı olarak kurtuldu - Son Dakika

Düğüne düşen yıldırım 16 can aldı! Bangladeş'li damat yaralı olarak kurtuldu

05.08.2021 10:35
Düğüne düşen yıldırım 16 can aldı! Bangladeş'li damat yaralı olarak kurtuldu, System.String[]

Bangladeş'te düğün sırasında peş peşe düşen yıldırımlar nedeni ile 16 kişi yaşamını yitirirken, damadın ise yaralandığı öğrenildi.

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te düğüne düşen yıldırım, 16 kişinin vefat etmesine neden oldu. Damat olayı yaralı atlatırken, yıldırımın düştüğü sırada düğün alanında olmayan gelin, olayı yara almadan atlattı.

PEŞ PEŞE YILDIRIMLAR DÜŞTÜ

Chapainawabganj bölgesinde yer alan Shibganj'da düzenlenen düğüne peş peşe yıldırımlar düştü. Düğün sırasında kalabalığın üzerine düşen yıldırımlar sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği, damadın ise yaralandığı bildirildi. Yerel hükümet yetkilisi Sakib Al-Rabby yaptığı açıklamada, gelinin yıldırım düştüğü esnada düğünde olmadığını belirtti.

HER YIL YÜZLERCE İNSAN BU YÜZDEN ÖLÜYOR

Resmi kaynaklara göre Bangladeş'te 2016 yılında yıldırım düşmesi sonucu 200'den fazla can kaybı yaşanırken, geçtiğimiz mayıs ayında ise bir günde 82 kişi yıldırım düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin tümü kayıt altına alınmazken, bağımsız bir izleme kurumumun kaydettiği can kaybı sayısı 349'a ulaştı.

Bazı uzmanlar, iklim değişikliğinin etkisini hafifletmek ve yıldırım düşmelerinden kaynaklanan ölümleri azaltmak için Bangladeş'in yüz binlerce palmiye ağacı diktiğini fakat ormansızlaşmadan dolayı can kaybı sayısının artığını bildirdi.

Düğüne düşen yıldırım 16 can aldı! Bangladeş'li damat yaralı olarak kurtuldu

Güney Asya, Bangladeş, Düğün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düğüne düşen yıldırım 16 can aldı! Bangladeş'li damat yaralı olarak kurtuldu - Son Dakika


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